Уникальное описание для молодого модного бренда

Задача:

необходимо написать уникальное интересное описание для молодого украинского бренда кожаных сумок.

Порядок работы:

1. сбор информации: ответим на все ваши вопросы по истории и созданию бренда

2. упорядочение информации: вы превращаете собранную информацию в красивую и интересную легенду о бренде, благодаря вашему таланту копирайтера)

3. согласовываем окончательный вариант.

Дополнительная информация:

ожидаем индивидуальный подход, хороший и качественный результат: текст для размещения на сайтах и в пресс-релизах о бренде.