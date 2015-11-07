Архитектура

Нужны люди которые будут копировать новости с одного сайта на другой. Оплата по договоренности.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются грамотные люди для написание статей по тематике
Обязательное условия: Знание русского языка, ориентированность в теме, опыт написание продающихся текстов, портфолио
ТЗ предоставляется.
Оплата от 70 руб./1000 знаков без пробелов на WMR (по факту).
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