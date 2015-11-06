Редактор (работа с текстами)

Необходимо отобрать авторов на написание информационных статей. Вы будете получать техническое задание на копирайт (там будет указано, все что необходимо раскрыть в статье).

Ваша задача - отдать это в биржу, потом принять текст, проверив его на орфографические и стилистические ошибки, и вся ли информация взята из ТОП 10 по этому тексту.

После чего без форматирования текста поместить это в черновик на сайте на Wordpress.

Авторов нужно будет около 8-10 штук. Возможно больше.

20 руб за 1 принятую и опубликованную статью в черновик. Минимальный объем после отбора авторов не меньше 20-25 статей в день.

Так и у вас будет получаться минимум 12 000 в месяц.

От вас нужен небольшое пояснение, какой опыт, что умеете, работали ли с текстом до этого.