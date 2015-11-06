Редактор (работа с текстами)

Требуются грамотные люди для написание статей по тематике Обязательное условия: Знание русского языка, ориентированность в теме, опыт написание продающихся текстов, портфолио ТЗ предоставляется. Оплата от 70 руб./1000 знаков без пробелов на WMR (по факту).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отобрать авторов на написание информационных статей. Вы будете получать техническое задание на копирайт (там будет указано, все что необходимо раскрыть в статье).
Ваша задача - отдать это в биржу, потом принять текст, проверив его на орфографические и стилистические ошибки, и вся ли информация взята из ТОП 10 по этому тексту.
После чего без форматирования текста поместить это в черновик на сайте на Wordpress.
Авторов нужно будет около 8-10 штук. Возможно больше.
20 руб за 1 принятую и опубликованную статью в черновик. Минимальный объем после отбора авторов не меньше 20-25 статей в день.
Так и у вас будет получаться минимум 12 000 в месяц.
От вас нужен небольшое пояснение, какой опыт, что умеете, работали ли с текстом до этого.
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