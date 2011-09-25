Описание товаров для интернет-магазина.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок213 просмотров

Требуется написать несколько статей для сайта интернет-магазина,

Для интернет-магазина, специализирующегося на оптовой продаже продуктов питания, требуется написать описания товаров.

Пример текста: http://probaza.com/catalog/kofeynye_napitki_optom/drink_coffee_soft_let_s_be_americano_east_foods_175/

Тексты срочно требуются для товаров из рубрики Картофель фри, Консервы и Кондитерские изделия.

Требования к текстам:

- Для каждого товара свой уникальный текст (100%).

- Стиль текста «Для человека».

- Размер текста 150-200 слов (2 абзаца).

От Вас

- Выбрать товар, о котором, по Вашему мнению, Вы наиболее хорошо сможете написать.

- Сообщить срок исполнения работы.

- Сообщить стоимость.

- Способы оплаты.

Если Вы рассчитываете на предоплату, то необходимо написать тестовый текст в качестве примера, отображающий Ваш стиль письма и уровень Ваших возможностей. Тема для тестового текста на Ваше усмотрение, размер 150-200 слов. Прошу тест высылать на [email protected]

При наличии вопросов или иной дополнительной информации, прошу обращаться по icq 385133260.

С уважением,

Игорь.

14 лет назад
probaza
Игорь 
52 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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