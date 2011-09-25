Необходим рерайт последних новостей порядка 800 знаков, тематики разные. Всех заинтересованных просьба писать в ЛС и показать похожие примеры работ
Описание товаров для интернет-магазина.
Требуется написать несколько статей для сайта интернет-магазина,
Для интернет-магазина, специализирующегося на оптовой продаже продуктов питания, требуется написать описания товаров.
Пример текста: http://probaza.com/catalog/kofeynye_napitki_optom/drink_coffee_soft_let_s_be_americano_east_foods_175/
Тексты срочно требуются для товаров из рубрики Картофель фри, Консервы и Кондитерские изделия.
Требования к текстам:
- Для каждого товара свой уникальный текст (100%).
- Стиль текста «Для человека».
- Размер текста 150-200 слов (2 абзаца).
От Вас
- Выбрать товар, о котором, по Вашему мнению, Вы наиболее хорошо сможете написать.
- Сообщить срок исполнения работы.
- Сообщить стоимость.
- Способы оплаты.
Если Вы рассчитываете на предоплату, то необходимо написать тестовый текст в качестве примера, отображающий Ваш стиль письма и уровень Ваших возможностей. Тема для тестового текста на Ваше усмотрение, размер 150-200 слов. Прошу тест высылать на [email protected]
При наличии вопросов или иной дополнительной информации, прошу обращаться по icq 385133260.
С уважением,
Игорь.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг30 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуются уникальные новости на тему строительство желательно заточенные под регион. в неделю 3-4 новости.Копирайтинг11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно придумать название для подсолнечного масла: 1. Должно состоять из ОДНОГО СЛОВА 2. Русский язык написания 3. Совершенно не обязательно привязываться к теме подсолнечного масла. Это может быть СОВЕРШЕННО ЛЮБОЕ миловидное слово, ...Копирайтинг93 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $30
Нужен СЕО рерайт до уникальности от 97% по Адвего. Оплата 2$ за 1000 симв. Яндекс деньги. Ключевики даю. Тема - экскурсионные услуги в Испании.Завершен14 лет назад
Есть интернет магазин по продаже оборудования видеонаблюдения http://cctvsat.ru . Необходимо для некоторых позиций написать описания товара.Завершен14 лет назад
Сайту fangift.ru нужны уникальные тексты на главной и в категориях Наручные часы, Кварцевые часы, Бинарные часы, Электронные часы, Зажигалки, Наушники, Брелоки, Копилки, Игрушки, Будильники, USB гаджеты. Длина текстов по 70 - 100 слов.Копирайтинг28 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна статья на главную страницу сайта. Язык английский. Размер - 3-4к. Срочно.Завершен14 лет назад
Нужен небольшой (ок 500 зн.) интересный живой текст о ювелирных украшениях. Подробнее - выбранному исполнителю. При успешном выполнении - возможно дальнейшее сотрудничество. Просьба отписываться только в проекте.Копирайтинг4 исполнителяЗавершен14 лет назад
Наполнять контентом кулинарный блог.Статьи которые нужно переделать буду указывать.Контент должен быть уникальным и оптимизированным под поисковики.Копирайтинг25 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется писать уникальные качественные статьи на заданные ключивики, на тему наращивания ногтей. В тексте необходимо обязательно внести минимум 8 точных вхождений. Стоимость статьи: 1.60 у.е. Необходимая длина статьи 2000 символов. Меньшая ...Копирайтинг5 исполнителейЗавершен14 лет назад