Описание проекта:

Нужно 12 статей про выведение из запоя. Ключевые слова: запой, вывод из запоя, выведение из запоя, выход из запоя.

Обязательные требования:

Использование ключевых слов без перенасыщенности. Присылать 2 статьи в день. Уникальность 100%.

Присылать статьи: [email protected]