Реабилитация наркоманов

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Завершен2 заявки161 просмотр

Нужно 12 статей про реабилитацию наркоманов, реабилитацию наркомании. Ключевые слова: наркомания, лечение наркомании, реабилитация наркоманов, реабилитация наркомании. В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 30 рублей.

Обязательные требования:

Использование ключевых слов без перенасыщенности. Присылать 2 статьи в день.

Присылать статьи: [email protected]

14 лет назад
seofreedom
Анастасия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
50 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

nina20963
Ирина 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
14 лет назад
$20
1 день
Оперативность у данного исполнителя отличная и главное статьи соответствуют всем требованиям.
Очень организованная и четкая работа с этим заказчиком, контакт, оплата, все отлично!

Заявки фрилансеров

nina20963
Ирина 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
14 лет назад