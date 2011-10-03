Нужно 12 статей про реабилитацию наркоманов, реабилитацию наркомании. Ключевые слова: наркомания, лечение наркомании, реабилитация наркоманов, реабилитация наркомании. В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 30 рублей.

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Использование ключевых слов без перенасыщенности. Присылать 2 статьи в день.

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