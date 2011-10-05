Реабилитационный центр для наркоманов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок180 просмотров

Описание проекта:

Нужно 12 статей про реабилитацию наркоманов. Ключевые слова: центр реабилитации наркоманов, реабилитационный центр для наркоманов. В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 30 рублей.

Обязательные требования:

Использование ключевых слов без перенасыщенности. Присылать 2 статьи в день. Уникальность 100%.

Присылать статьи: [email protected]

14 лет назад
seofreedom
Анастасия 
43 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
50 отзывов(-3)

Выбранные исполнители

mindtext
Артур 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
nina20963
Ирина 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
14 лет назад
$20
1 день
Не первый раз работаю с данным исполнителем и меня все устраивает, главное все очень оперативно и тексты информативные.
В очередной раз отлично поработали, рекомендую!

Заявки фрилансеров

mindtext
Артур 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
nina20963
Ирина 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написание недорогого рерайта

    Доброго времени. Для постоянной работы требуется рерайтер . Тематика это товары интернет магазина. От вас нужно- вы находите исходник, уникальность рерайта от 40 до 80% и выкладываете на сайт. ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реабилитационный центр для алкоголиков

    Нужно 12 статей про реабилитационный центр для алкоголиков. Ключевые слова: центр реабилитации алкоголиков, реабилитационный центр для алкоголиков. В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 30 рублей. Обязательные требования: ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реабилитация алкоголиков

    Нужно 12 статей про реабилитацию алкоголиков, реабилитацию алкоголизма. Ключевые слова:алкоголизм, лечение алкоголизма, реабилитация алкоголиков, реабилитация алкоголизма. В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 30 рублей. Обязательные ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Реабилитация наркоманов

    Нужно 12 статей про реабилитацию наркоманов, реабилитацию наркомании. Ключевые слова: наркомания, лечение наркомании, реабилитация наркоманов, реабилитация наркомании. В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 30 рублей. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Описание товаров для интернет-магазина.

    $50

    Требуется написать несколько статей для сайта интернет-магазина, Для интернет-магазина, специализирующегося на оптовой продаже продуктов питания, требуется написать описания товаров. Пример текста: http://probaza.com/catalog/kofeynye_napitki_optom/drink_coffee_soft_let_s_be_americano_east_foods_175/ Тексты срочно требуются ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад