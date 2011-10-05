Описание проекта:

Нужно 12 статей про реабилитацию наркоманов. Ключевые слова: центр реабилитации наркоманов, реабилитационный центр для наркоманов. В одной статье должно быть 2000-2500 символов без пробелов. За 1000 символов - 30 рублей.

Обязательные требования:

Использование ключевых слов без перенасыщенности. Присылать 2 статьи в день. Уникальность 100%.

Присылать статьи: [email protected]