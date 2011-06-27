Прописать ссылку в flash баннере

Есть исходник flash баннера. Нужно прописать ссылку в баннере так, чтобы переход при клике происходил по адресу указанному в переменной link

Например если баннер запрашивается как 728x90.swf?link=http://ya.ru то при клике по баннеру должен происходить переход на страницу ya.ru.