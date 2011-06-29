Сделать баннер

Есть шапка флеш на http://goldway.net/ Она состоит из 3х частей (картинок, которые меняются через неск секунд). 1. Первую часть можно оставить. Можете просто для примера скрин сделать ее, не обязательно повторять один к одному. После выбора ...
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Размер баннера 200х80
Текст на баннере
Регистрация фирм в Литве, ВНЖ (вид на жительство), ПМЖ (постоянное место жительства) Шенген
сайт на который будет вести баннер http://www.in-europe.lt/
стиль баннера деловой, но чтобы заметен был.
баннер нужен в графическом формате без флеша.
сроки на баннер 1-2 дня, цена 10$
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