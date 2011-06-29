Срочно! Подкорректировать флеш шапку сайта.

$80
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#1$80

Есть шапка флеш на http://goldway.net/

Она состоит из 3х частей (картинок, которые меняются через неск секунд).

1. Первую часть можно оставить. Можете просто для примера скрин сделать ее, не обязательно повторять один к одному. После выбора исполнителя все-равно исходник скину и оттуда уже вытяните что нужно (и 1ю часть и эффект смены картинок).

А вот 2ю и 3ю (где слитки золота) нужно поменять на друие картинки.

Товар будет не золото, а:

web-сайты , Реклама и обучение бизнесу (бизнес курсы и т.д.).

2. картинку где будут Реклама и веб сайты можно как-то совместить. Я представляю ее правую, например, часть ввиде графика, который идет вверх. Подписан - по горизонтали "Ваши целевые посетители" а вверху (по вертикали)- "Доход".

Там на странице где-то в левой части будет и макет какого-то сайта, к примеру, или нескольких сайтов, наложенных друг на друга. В общем, можете пофантазировать.

3я картинка - бизнес обучение. Какие-то может быть диски, курсы, деловые люди..

Фон флеш - такой же теплый, чтобы не менять гамму сайта ..

Размер флеш 737 на 270.

Жду работ.

Если работа понравится, обязательно доплачу еще.

12 лет назад
brilliants
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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