Срочно! Подкорректировать флеш шапку сайта.

Необходимо сделать два баннера для двух интернет магазинов. Размер уточним с исполнителем. Детали обсудим с ним же.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть шапка флеш на http://goldway.net/
Она состоит из 3х частей (картинок, которые меняются через неск секунд).
1. Первую часть можно оставить. Можете просто для примера скрин сделать ее, не обязательно повторять один к одному. После выбора исполнителя все-равно исходник скину и оттуда уже вытяните что нужно (и 1ю часть и эффект смены картинок).
А вот 2ю и 3ю (где слитки золота) нужно поменять на друие картинки.
Товар будет не золото, а:
web-сайты , Реклама и обучение бизнесу (бизнес курсы и т.д.).
2. картинку где будут Реклама и веб сайты можно как-то совместить. Я представляю ее правую, например, часть ввиде графика, который идет вверх. Подписан - по горизонтали "Ваши целевые посетители" а вверху (по вертикали)- "Доход".
Там на странице где-то в левой части будет и макет какого-то сайта, к примеру, или нескольких сайтов, наложенных друг на друга. В общем, можете пофантазировать.
3я картинка - бизнес обучение. Какие-то может быть диски, курсы, деловые люди..
Фон флеш - такой же теплый, чтобы не менять гамму сайта ..
Размер флеш 737 на 270.
Жду работ.
Если работа понравится, обязательно доплачу еще.
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