Необходимо сделать два баннера

$50
БаннерыЗавершен14 заявок267 просмотров
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Необходимо сделать два баннера для двух интернет магазинов.

Размер уточним с исполнителем. Детали обсудим с ним же.

12 лет назад
Dejka
Алла 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
anDyrv
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Андрей отлично справился с поставленной задачей. Все пожелания учёл и полученный результат нам понравился. Спасибо, если что - мы опять к тебе!:)
Это самый позитивный заказчик, который у меня был!:) Приятно работать и просто общаться!
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