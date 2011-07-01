На основании исходного материала, нужно сделать доработку. 1. Сменить дома на данные в приложении. 2. Сменить курсор на данный в приложении 3. По улице вдоль домов ходят люди - 4 человека. Если щелкаешь на дом – человечки ...
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Необходимо сделать два баннера для двух интернет магазинов.
Размер уточним с исполнителем. Детали обсудим с ним же.
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