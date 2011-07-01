Необходимо сделать два баннера

Сайт: http://hc.by/olga - центральный слайдер. Исходник есть, вышлю ссылку на него по запросу. Картинки по размеру подогнаны, также вышлю. Важно, чтобы эффект смены картинок сохранился один в один. Понимаю, что работа очень простая, но надо.