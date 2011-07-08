Статические баннеры для сайта

БаннерыЗавершен19 заявок267 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуются два статических (jpg) баннера, 680px на 247px, тематика отели Словении и курорты Словении. На баннере должна быть надпись, соответствующая теме, шрифт как на лого сайта, на баннере "Медицина Словакии".

Сам сайт: http://slovenia-medical.ru

12 лет назад
nikerossxp
Никита 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
Megadoomer
Александр 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$12
1 день
Старательный, чуткий к пожеланиям дизайнер, устраняет замечания быстро, сроки соблюдает. Достойный кандидат к сотрудничеству.
Приятно было иметь дело с Никитой. Отличный заказчик! Всем рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Нужен курс создания флеш баннеров

    Мне Нужен курс создания флеш баннеров =)) я могу смотреть видеоролики, задать пару вопросов. не новичок. кто согласится стать моим преподавателем ? ) Обязательно портфолио.

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать баннер

    Размер баннера 200х80 Текст на баннере Регистрация фирм в Литве, ВНЖ (вид на жительство), ПМЖ (постоянное место жительства) Шенген сайт на который будет вести баннер http://www.in-europe.lt/ стиль баннера деловой, но чтобы заметен был. баннер нужен в графическом формате без флеша. сроки ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочно! Подкорректировать флеш шапку сайта.

    $80

    Есть шапка флеш на http://goldway.net/ Она состоит из 3х частей (картинок, которые меняются через неск секунд). 1. Первую часть можно оставить. Можете просто для примера скрин сделать ее, не обязательно повторять один к одному. После выбора ...

    Баннеры15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен баннер

    $10

    Размер баннера 200х80 Текст на баннере Регистрация фирм в Литве, ВНЖ (вид на жительство), ПМЖ (постоянное место жительства) Шенген сайт на который будет вести баннер http://www.in-europe.lt/ стиль баннера деловой, но чтобы заметен был. баннер нужен в графическом формате без ...

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен баннер для сайта

    Необходим баннер для сайта формат 468*60. Хотелось бы услышать предложения по цене и срокам. Тематика - обзоры планшетов, телефонов и гаджетов.

    Баннеры39 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нарисовать два баннера 330х60 и 170x65

    $50

    Добрый день! Ищу позитивного дизайнера, который возьмется создать 2 баннера. Размер баннеров 330х60 и 170х65 Цель банера - банер должен помочь нам продать фирму с лицензиями связи (оператора связи). Здесь можно посмотреть поподробней о продаваемом ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Заменить картинки во flash-баннере

    Сайт: http://hc.by/olga - центральный слайдер. Исходник есть, вышлю ссылку на него по запросу. Картинки по размеру подогнаны, также вышлю. Важно, чтобы эффект смены картинок сохранился один в один. Понимаю, что работа очень простая, но надо.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад