Создание баннеров

БаннерыЗавершен38 заявок562 просмотра
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Здравствуйте,

Нужно создание комлпекта баннеров для хостинг-компании "Леоком" – www.leocom.biz

Под комлпектом имеется ввиду создание баннеров следующих размеров:

- 468*60

- 728x80

- 100%x80

- 240*130

- 88*31

В дальнейшем, будут заказаны еще баннеры, а также и другие размеры.

Прошу ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать бюджет.

12 лет назад
vicemax
Максим 
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
Samuel_Bernie
Станислав 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Сотрудничали сегодня со Станиславом по созданию баннера. Хочется отметить во первых ответсвенный подход к работе. Станислав управился за 1 день, вместе с правками, как и оговорили с утра. В обед начали работу – вечером баннер был готов. Получил именно то, что хотел получить. Все мои правки и "капризы" были учтены в процессе разработки. Рекомендую как ответсвенного и профессионального исполнителя. Спасибо Вам, Станислав. Буду обращатся еще.
Всё прошло супер!
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