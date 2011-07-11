Создание баннеров

Сотрудничали сегодня со Станиславом по созданию баннера. Хочется отметить во первых ответсвенный подход к работе. Станислав управился за 1 день, вместе с правками, как и оговорили с утра. В обед начали работу – вечером баннер был готов. Получил именно то, что хотел получить. Все мои правки и "капризы" были учтены в процессе разработки. Рекомендую как ответсвенного и профессионального исполнителя. Спасибо Вам, Станислав. Буду обращатся еще.