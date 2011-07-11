Флеш-баннеры, логотипы, шапки. Отличное сочетание "цена-качество"!
Цены колеблются от 25 до 60 долларов в зависимости от ТЗ.
Для связи : SKYPE: bitterwull1 ; ICQ: 643641538
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
14 лет назад
Сотрудничали сегодня со Станиславом по созданию баннера. Хочется отметить во первых ответсвенный подход к работе. Станислав управился за 1 день, вместе с правками, как и оговорили с утра. В обед начали работу – вечером баннер был готов. Получил именно то, что хотел получить. Все мои правки и "капризы" были учтены в процессе разработки. Рекомендую как ответсвенного и профессионального исполнителя. Спасибо Вам, Станислав. Буду обращатся еще.
Ответный отзыв
Всё прошло супер!
Баннеры
1 отзыв
от $25
от 1 дня
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