Создание анимационного баннера 468х60

Добрый день

Требуется создать анимационный баннер

Размер: 468x60

Размер в кб не более 10кб.

Формат: gif (flash впоследствии потребуется, но не сейчас)

Цветовая гамма должна совпадать с http://www.sd-company.su/

Стиль баннера: деловой

Срок: в течении недели (но хотелось бы уложиться в 1-2 дня)

В баннере должна быть обыграна фраза:

Есть идеи, но нет денег?

SD Company - партнерская реализация проектов любой сложности!

К исполнителю: хотелось бы работать с настоящим фрилансером, который зарабатывает фрилансингом, а не ищет подработку на 1 раз и потом сваливает на сессии, в отпуск и ко всяким бабушкам на юг. Нужен человек с последующим сотрудничеством на постоянной основе по направлению «баннеры gif, flash».

Ценник обсуждается.

Приоритет отдается, фрилансерам со стажем, с отзывами, с портфолио.

Категорически игнорируются: «Стучите обсудим», «Наша компания супер, мы все можем», «любые посредники»