Создание анимационного баннера 468х60

Сделать 2 баннера
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Добрый день
Требуется создать анимационный баннер
Размер: 468x60
Размер в кб не более 10кб.
Формат: gif (flash впоследствии потребуется, но не сейчас)
Цветовая гамма должна совпадать с http://www.sd-company.su/
Стиль баннера: деловой
Срок: в течении недели (но хотелось бы уложиться в 1-2 дня)
В баннере должна быть обыграна фраза:
Есть идеи, но нет денег?
SD Company - партнерская реализация проектов любой сложности!
К исполнителю: хотелось бы работать с настоящим фрилансером, который зарабатывает фрилансингом, а не ищет подработку на 1 раз и потом сваливает на сессии, в отпуск и ко всяким бабушкам на юг. Нужен человек с последующим сотрудничеством на постоянной основе по направлению «баннеры gif, flash».
Ценник обсуждается.
Приоритет отдается, фрилансерам со стажем, с отзывами, с портфолио.
Категорически игнорируются: «Стучите обсудим», «Наша компания супер, мы все можем», «любые посредники»
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