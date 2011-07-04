Создание анимационного баннера 468х60

$50
БаннерыЗавершен7 заявок409 просмотров
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Добрый день

Требуется создать анимационный баннер

Размер: 468x60

Размер в кб не более 10кб.

Формат: gif (flash впоследствии потребуется, но не сейчас)

Цветовая гамма должна совпадать с http://www.sd-company.su/

Стиль баннера: деловой

Срок: в течении недели (но хотелось бы уложиться в 1-2 дня)

В баннере должна быть обыграна фраза:

Есть идеи, но нет денег?

SD Company - партнерская реализация проектов любой сложности!

К исполнителю: хотелось бы работать с настоящим фрилансером, который зарабатывает фрилансингом, а не ищет подработку на 1 раз и потом сваливает на сессии, в отпуск и ко всяким бабушкам на юг. Нужен человек с последующим сотрудничеством на постоянной основе по направлению «баннеры gif, flash».

Ценник обсуждается.

Приоритет отдается, фрилансерам со стажем, с отзывами, с портфолио.

Категорически игнорируются: «Стучите обсудим», «Наша компания супер, мы все можем», «любые посредники»

12 лет назад
Zerohold
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$15
2 дня
Отличных дел мастер. Сработали очень слажено и остались лишь положительные эмоции. Угадала с цветовой гаммой и уложилась в требования к графике и к сроку изготовления. >100 положительных отзывов это вам не хухры мухры. Рекомендую.
Дмитрий умеет четко ставить задачу и конструктивно вести диалог в процессе работы. Это очень важное качество для Заказчика. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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