Приватный проект для PopovS

Доброго времени суток, уважаемые Фрилансеры. Требуется создать GIF баннер для игры Urban Rivals (http://www.urban-rivals.com/) Пожелания к баннеру: - Баннер должен быть аниме тематики – он будет крутиться на сайте www.animespirit.ru. Само собой, баннер должен быть кликабельным, но без ...
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