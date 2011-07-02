Приватный проект для Савельева Андрея (as68)

$10
БаннерыЗавершен1 заявка109 просмотров
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Создание флеш-баннера. Подробности на почту.

Александра.

[email protected]

12 лет назад
manager_IT247
Николай 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
as68
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад
$10
1 день
Андрей оперативно (в течение часа) сделал баннер. Все требования были соблюдены. Будем сотрудничать и дальше
Приятно было поработать с Александрой. Полное и понятное ТЗ. Моментальная оплата.
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