Нарисовать анимированный баннер

Здравствуйте, Нужно создание комлпекта баннеров для хостинг-компании "Леоком" – www.leocom.biz Под комлпектом имеется ввиду создание баннеров следующих размеров: - 468*60 - 728x80 - 100%x80 - 240*130 - 88*31 В дальнейшем, будут заказаны еще баннеры, а ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен анимированный баннер, который будет вести на форум. К проекту прикрепил пример, в каком стиле хочется видеть баннер, то есть нужно что-то такое нейтральное. Размер – 170*100
Вот адрес форума – forum.positive-trade.ru/
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