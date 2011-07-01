Баннеры для сайта

БаннерыЗакрыт12 заявок313 просмотров
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На сайте нашего клиента некоторые статические баннеры в шапках выглядят несимпатично и устарело. Мы хотим их поменять. На страницах http://www. professays.com/about/ и http://www.professays.com/ writers/ нужны баннеры с писателями, это студенты старших курсов или выпускники, желательно чтобы они были с ноутбуками, и что-бы они выглядели современно, немного неформально может быть.

на страничке http://www.professays.com/ service/ девушку с микрофоном и наушниками, симпатичную, современную и с умным лицом.

12 лет назад
get2write
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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