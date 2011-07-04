Приватный проект Семёнов Александр (bockko)

Добрый день Требуется создать анимационный баннер Размер: 468x60 Размер в кб не более 10кб. Формат: gif (flash впоследствии потребуется, но не сейчас) Цветовая гамма должна совпадать с http://www.sd-company.su/ Стиль баннера: деловой Срок: в течении недели (но хотелось бы уложиться в 1-2 ...