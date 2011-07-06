Анимированые баннеры

БаннерыЗавершен27 заявок381 просмотр
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Нужно сделать банеры для сайта http://monitoring-rus.ru

В архиве имеются образцы размеров, нужно сделать по 2 банера на каждый образец (тоесть всего 8 штук) Все банеры должны быть анимироваными.

Плюс изменить вот эти картинки:

http://monitoring-rus.ru/images/maps/default.jpg

http://monitoring-rus.ru/images/maps/cs/default.jpg

http://monitoring-rus.ru/images/maps/off.jpg

12 лет назад
wwwplaton
Юрий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
GnucmaS
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$25
2 дня
Человек меня просто убил, выполнил работу в короткие сроки. Качество на высоте. Оригинальность работ меня вообще поразило. Цена адекватная. Я еще буду обращаться :)
Юрий - отличный человек и заказчик. Задание выдал четко (даже наглядные примеры баннеров с размерами). Оплатил все сразу же после предоставления баннеров. Рад буду сотрудничать да и просто общаться!
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