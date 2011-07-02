Создать анимированный баннер

Здравствуйте, Нужно создание комлпекта баннеров для хостинг-компании "Леоком" – www.leocom.biz Под комлпектом имеется ввиду создание баннеров следующих размеров: - 468*60 - 728x80 - 100%x80 - 240*130 - 88*31 В дальнейшем, будут заказаны еще баннеры, а ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать анимированный баннер на flash. Сюжет баннера имеется, необходимо его красиво нарисовать.
Сюжет
Черепаха медленно ползет, на ней написано «Стандарт» 0,128 Мбит/с. Черепаху догоняет ракета, у черепах большие глаза, она пытается убежать, на ракете написано «Комфорт» 50 Мбит/с - 700 руб. Черепаха летит на ракете (создать ощущение полета, скорости). Потом у ракеты отваливается задняя часть и написано 100 руб. Финишная надпись Акция «Друзья» 50 Мбит/с за 100 руб. (внизу небольшая надпись: для пользователей сети).
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