Создать анимированный баннер

Сделать анимированный баннер на flash. Сюжет баннера имеется, необходимо его красиво нарисовать.

Сюжет

Черепаха медленно ползет, на ней написано «Стандарт» 0,128 Мбит/с. Черепаху догоняет ракета, у черепах большие глаза, она пытается убежать, на ракете написано «Комфорт» 50 Мбит/с - 700 руб. Черепаха летит на ракете (создать ощущение полета, скорости). Потом у ракеты отваливается задняя часть и написано 100 руб. Финишная надпись Акция «Друзья» 50 Мбит/с за 100 руб. (внизу небольшая надпись: для пользователей сети).