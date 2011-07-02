Flash баннер 240х200 по фирменному стилю

Здравствуйте, Нужно создание комлпекта баннеров для хостинг-компании "Леоком" – www.leocom.biz Под комлпектом имеется ввиду создание баннеров следующих размеров: - 468*60 - 728x80 - 100%x80 - 240*130 - 88*31 В дальнейшем, будут заказаны еще баннеры, а ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен стильный flash баннер размером 240х200 рх, как у Major здесь: cars.auto.ru
Сценарий точно такой же:
3 причины доверить продажу Вашего автомобиля KITTO:
1. Оценка бесплатно
2. Предпродажная подготовка бесплатно
3. Стоянка бесплатно
Качество баннера должно быть не хуже описанного, желательна качественная векторная графика, обязательно использование фирменного стиля. Динамика анимации приятная глазу, с чувством стиля.
фирменный стиль здесь: http://jet-marketing.ru/rukovodstvo_kitto.pdf
- Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Сделать анимированный баннер на flash. Сюжет баннера имеется, необходимо его красиво нарисовать. Сюжет Черепаха медленно ползет, на ней написано «Стандарт» 0,128 Мбит/с. Черепаху догоняет ракета, у черепах большие глаза, она пытается убежать, на ракете написано «Комфорт» 50 ...Баннеры17 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать банеры для сайта http://monitoring-rus.ru В архиве имеются образцы размеров, нужно сделать по 2 банера на каждый образец (тоесть всего 8 штук) Все банеры должны быть анимироваными. Плюс изменить вот эти картинки: http://monitoring-rus.ru/images/maps/default.jpg http://monitoring-rus.ru/images/maps/cs/default.jpg http://monitoring-rus.ru/images/maps/off.jpgЗавершен12 лет назад
На сайте нашего клиента некоторые статические баннеры в шапках выглядят несимпатично и устарело. Мы хотим их поменять. На страницах http://www. professays.com/about/ и http://www.professays.com/ writers/ нужны баннеры с писателями, это студенты старших курсов или выпускники, ...Баннеры12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $15
Сделать баннер 3000*2500 Логотипы в кореле перешлю на мейл. Срок - сегодня)Завершен12 лет назад
Необходимо разработать 3 баннера размерами: 1 - 100Х100 1 - 120Х240 1 - 468Х60 Gif или Flash особого значения не имеет, главное на выходе получить как сам баннер, так и его исходники. Размер баннеров до 20 кб. Сайт, который необходимо ...Завершен12 лет назад
Нужен анимированный баннер, который будет вести на форум. К проекту прикрепил пример, в каком стиле хочется видеть баннер, то есть нужно что-то такое нейтральное. Размер – 170*100 Вот адрес форума – forum.positive-trade.ru/Баннеры25 заявокЗакрыт12 лет назад
Вертикальный баннер для сайта. 160х400px. Подробнее обсудим в ЛС.Завершен12 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно 5 картинок размер 900*300 Подробности в Skype: europa.cciЗавершен12 лет назад
- $10
Создание флеш-баннера. Подробности на почту. Александра. [email protected]Завершен12 лет назад