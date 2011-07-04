Создание флеш-баннера для приложения Вконтакте

Для рекламы приложения Вконтакте необходимо создать красивый флеш-баннер. Требования:

1. Размер 170х260

2. Объем до 50Кб

Оставляйте ссылку на ваше портфолио, а также указывайте стоимость работы. Если все устраивает - я свяжусь с Вами и покажу пример желаемого баннера, а также дам ссылку непосредственно на приложение.