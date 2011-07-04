Необходимо 4 Flash банера

$666
БаннерыЗакрыт28 заявок317 просмотров
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Необходимо изготовление 4 профессиональных Flash банеров ( + по 4 ресайза для каждого банера).

Если Вы также хорошо рисуете GIF-банеры - необходимо 10 GIF-банеров ( + по 4 ресайза для каждого банера).

Общий бюджет: 20000 рублей.

Присылайте свои примеры + цены.

12 лет назад
delta-freelancer
Антон 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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