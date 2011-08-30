Создать Flash Menu

Отличный заказчик, таких днем со свечкой искать надо, во первых мне понравилась вежливость Андрея, в остальном тоже все хорошо, своевременная оплата, корректировки в рамках ТЗ, за доп работу - доплачивает, рекомендую всем к сотрудничеству!