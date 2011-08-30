Создать Flash Menu

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Здравствуйте,

Детали в прикрепленном файле

12 лет назад
millen
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
12 лет назад
$5
1 день
Очень бысто и качественно, не успел описать полностью задание, как Тимур уже предоставил пример для ознакомления... Рад сотрудничеству. Теперь работаем над еще одним проектом
Отличный заказчик, таких днем со свечкой искать надо, во первых мне понравилась вежливость Андрея, в остальном тоже все хорошо, своевременная оплата, корректировки в рамках ТЗ, за доп работу - доплачивает, рекомендую всем к сотрудничеству!
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