Нарисовать 2 баннера и 3 изображения

Ищу дизайнера с портфолио для выполнения следующей работы:

Banner1 - Flash

Размеры:

ширина 600px, высота 90px

Banner2 - Gif, PNG

Размеры:

ширина 380px, высота 90px

IMG1 - Jpeg, PSD

Размеры:

ширина 608px, высота 400px

IMG2 - Jpeg, PSD

Размеры:

ширина 608px, высота 400px

IMG3 - Jpeg, PSD

Размеры:

ширина 608px, высота 400px

IMG1, IMG2, IMG3 описывают цепочку событий(одно на каждом) и должны быть выполнены в одном стиле, при этом выдерживая стиль сайта.

Больше подробностей всем заинтересованным в личку