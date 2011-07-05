Нужно 2 flash-баннера.

$50
БаннерыЗакрыт31 заявка403 просмотра
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Нужно сваять пару flash-баннеров для сайтов. Одни - 145 px по ширине (высота - по мере надобности), второй - 226 х 60 px. Необходим хороший уровень.

Срок исполнения: 2-3 дня, не больше.

Прошу обращаться людей, которые обладают хорошим портфолио. Давайте ссылку на своё портфолио, пожалуйста.

12 лет назад
alex_111
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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