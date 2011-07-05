Нужно 2 flash-баннера.

Необходимо несколько одно-несколько кадровых банеров Конкретное задание будет предоставлено исполнителю Просьба давать ссылки на портфолио
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сваять пару flash-баннеров для сайтов. Одни - 145 px по ширине (высота - по мере надобности), второй - 226 х 60 px. Необходим хороший уровень.
Срок исполнения: 2-3 дня, не больше.
Прошу обращаться людей, которые обладают хорошим портфолио. Давайте ссылку на своё портфолио, пожалуйста.
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