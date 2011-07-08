Внести изменение в исходник на Flash

БаннерыЗавершен9 заявок261 просмотр
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Куплен данный шаблон для Joomla - http://osc4.template-help.com/joomla_30291/

Обратите внимание на меню с 4 картинками в центре экрана.

Требуется добавить в пустой исходник этого меню наши картинки и объяснить как можно их поменять в случае необходимости.

12 лет назад
ivan-safonov
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
proIT
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
день назад
12 лет назад
$40
1 день
Молодец! Выполнил задание в течение одного дня, приняв во внимание все мои запросы! Всегда был доступен для вопросов. Обращусь еще раз!
Материалы предоставлены, регулярная связь и приятное общение! Рекомендую как отличного работодателя ))
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