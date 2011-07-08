Создать баннер 300х300 в формате SWF

Нужно сваять пару flash-баннеров для сайтов. Одни - 145 px по ширине (высота - по мере надобности), второй - 226 х 60 px. Необходим хороший уровень. Срок исполнения: 2-3 дня, не больше. Прошу обращаться людей, которые обладают ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать анимированный баннер 300 на 300. Придумывать дизайн не надо, есть пример с которого надо его срисовать основу и заменить сценарий(текст)
Пожалуйста, указывайте сроки и цену?
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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