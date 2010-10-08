Статьи на тему инвестирования

$100
КопирайтингЗавершен7 заявок218 просмотров
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Нужны статьи со скрытой рекламой инвистиционной компании.

Количество - 10 штук.

Объем 3-4 килознака каждая.

Список тем предоставлю после выбора исполнителя.

Основные критерии - стоимость + возможность выполнить за 24 часа + примеры подобных работ.

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13 лет назад
traid-invest
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Fromastral
35 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$60
1 день
Отличный исполнитель. Сделал за ночь, статьями очень довольны.
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