# 1 — $ 15

Нужно придумать название пейнтбольного клуба! Пишите, буду принимать в конкурс.

Не очень приходит в голову как же назвать пейнтбольный клуб т.к в одном городе мы не находимся т.е определенной площадки у нас нет, а играем на заброшках.

Название должно быть на русском языке из 1-2 слов. Так же просматривать возможность в дальнейшем использование в домене т.к планируется сделать сайт, а соответственно к нему будет и домен.