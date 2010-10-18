Название для сухих строительных смесей

# 1 — $ 29

Задача:

Необходимо придумать легко запоминающееся название для линейки сухих строительных смесей.

Основным критерием при выборе названия является патентная чистота (проверяется в оперативном режиме средствами Заказчика) и лёгкая произносимость, чёткость и запоминаемость (определяется Заказчиком эмпирически), также желателен легкий перевод на транслит, т.к. планируется регистрация доменного имени.

Основная продукция:

1) Штукатурка на гипсовой основе

2) Шпатлевка на гипсовой основе

3) Стяжка

4) Смесь архитектурная высокопрочная

Контактный электронный адрес:

[email protected]

Дополнительная информация:

Просьба присылать варианты названий на вышеприведенный электронный адрес или выкладывать защищенные паролем файлы на сайте weblancer.net. Проверка на патентную чистоту названия будет происходить в оперативном режиме. Выбранный исполнитель будет премирован согласно бюджету задачи и личным пожеланиям, также ему будет предложена отдельно оплачиваемая работа по подбору слогана для линейки сухих смесей. При возникновении вопросов и за дополнительной информацией необходимо обращаться по вышеприведенному электронному адресу.