Наполнение сайта

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Главная - написание текста 2000 знаков. О компании, что хорошо делаем свое дело, давно работаем, и т.д. Общий текст как на подобных сайтах.

Цены на установку, полезно знать - рерайт + замена фоток кондеев ( фотки просто прислать а в ворде написать название фотки в нужном месте )

Сколько будет стоить ( нужна стоимость за указанный объем работы ) ? ( не указывайте стоимость за 1000 знаков я считать не буду )