Наполнение сайта

Нужно на форуме написать темы и ответы, 5-7 ответов в теме. Тема форума: наружная реклама. В основном, идеи для тем предоставлю. Постинг должен быть правдоподобным и от разных людей с интервалами времени, при этом, содержание постов ...
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Главная - написание текста 2000 знаков. О компании, что хорошо делаем свое дело, давно работаем, и т.д. Общий текст как на подобных сайтах.
Цены на установку, полезно знать - рерайт + замена фоток кондеев ( фотки просто прислать а в ворде написать название фотки в нужном месте )
Сколько будет стоить ( нужна стоимость за указанный объем работы ) ? ( не указывайте стоимость за 1000 знаков я считать не буду )
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