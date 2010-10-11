Требуется один-два человека для переписывания новостей по разным тематикам - психология, дети, мода и т.д.

Объем одной новости - 1000 знаков. В неделю нужно около 60 новостей.

План работы таков: вечером (или утром) я даю исходники, а днем жду готовый материал. Очень важно, чтобы человек выполнял все в указанные сроки, а если что-то не получается, то сообщал заранее. Ну это уже конкретика:)

Я предоставляю исходники, учитывая это, предлагайте свою оплату за 1000 знаков.