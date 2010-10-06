Написать 5 статей о курении

Снова большой плюс от меня. На этот раз меня настолько увлекла тема, что я боялся, как бы не отклонили статью - слишком уж агрессивно вышло. Я поймал раж, писал свои мысли, а это значит, что работа очень понравилась. Это, в свою очередь, доказывает, что Федор - идеальный заказчик!