Написать тексты-описания к товарам 8х1500 знаков

КопирайтингЗавершен19 заявок345 просмотров
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Для сайта http://supershubki.ru написать рекламные тексты описания товаров. Для каждой шубки 1300-1500 знаков текста.

Тексты должны располагать посетителя сайта к покупке.

13 лет назад
ezz
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
nati_anti
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$45
2 дня
Спасибо
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