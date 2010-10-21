Написать тексты-описания к товарам 8х1500 знаков

Требуется написать около 30 отзывов с конкретикой (включаем фантазию) объемом около 150-300 знаков. На одного исполнителя не более 1 отзыва. Все отзывы будут распределены по времени координатором проекта. Если есть свой команда постеров, то укажите в своих комментариях ...