Написать текст для сайта на автомобильную тематику.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать 6 статей про металл на 18000 символов:
Ключевик - арматура 12 , статья на 2000 символов, упоминаний ключевика - 7
Ключевик - балка двутавровая , статья на 4000 символов, упоминаний ключевика - 8, "Какие бывают ГОСТ балок двутавровых по мм?"
Ключевик - профнастил для забора , статья на 4000 символов, упоминаний ключевика - 3
+ "забор из профнастила" - 9 раз упомянуть.
Ключевик - уголок металлический , статья на 2400 символов, упоминаний ключевика - 3
Ключевик - уголок стальной , статья на 2500 символов, упоминаний ключевика - 4 +2 раза "стальной уголок".
Ключевик - черный металлопрокат , статья на 2900 символов, упоминаний ключевика - 1
Упоминание ключевика = сколько раз в статье упомянуть ключевик.
Цена вопроса - 36 долларов.
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