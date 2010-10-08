Сделать 6 статей про металл.

$36
КопирайтингЗавершен23 заявки334 просмотра
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Сделать 6 статей про металл на 18000 символов:

Ключевик - арматура 12 , статья на 2000 символов, упоминаний ключевика - 7

Ключевик - балка двутавровая , статья на 4000 символов, упоминаний ключевика - 8, "Какие бывают ГОСТ балок двутавровых по мм?"

Ключевик - профнастил для забора , статья на 4000 символов, упоминаний ключевика - 3

+ "забор из профнастила" - 9 раз упомянуть.

Ключевик - уголок металлический , статья на 2400 символов, упоминаний ключевика - 3

Ключевик - уголок стальной , статья на 2500 символов, упоминаний ключевика - 4 +2 раза "стальной уголок".

Ключевик - черный металлопрокат , статья на 2900 символов, упоминаний ключевика - 1

Упоминание ключевика = сколько раз в статье упомянуть ключевик.

Цена вопроса - 36 долларов.

13 лет назад
74delo
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$36
3 дня
Автор хорошо справилась с работой, всрок все было готово. Спасибо.
Только приятные впечатления от сотрудничества. Четкое ТЗ, интересная тема, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов. Спасибо!
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