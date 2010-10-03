Пара рекламных статей по технической теме!

# 1 — $ 57 # 2 — $ 3 # 3 — $ 2

Здравствуйте!

Нужна пара статей Скрытого рекламного характера по лодочной теме.

Подробное ТЗ можно прочесть здесь: http://airsib.ru/TZ-airboat.doc

Считаю, что для написания достойной статьи кроме обязательных писательских способностей автор должен неплохо изучить предмет статьи.

Для более комфортного написания статьи и соответственно вникания в тему указан довольно длительный срок. Предполагаю, что для выбора победителя и тщательного ознакомления со всеми конкурсными работами мне необходимо будет неделю, т.к. я довольно часто бываю офф-лайн. Надеюсь, что все основные желающие поучаствовать предоставят свои работы уже в первую неделю.

Призовой фонд разделён на три приза. Главный 57 и пара "утешительных".

Надеюсь, что победителю (возможно и призёрам), кроме приза, я смогу предоставить, так же написание ещё три десятка статей на схожую тему.