Пара рекламных статей по технической теме!

$62
КопирайтингЗавершен13 заявок707 просмотров
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#1$57
#2$3
#3$2

Здравствуйте!

Нужна пара статей Скрытого рекламного характера по лодочной теме.

Подробное ТЗ можно прочесть здесь: http://airsib.ru/TZ-airboat.doc

Считаю, что для написания достойной статьи кроме обязательных писательских способностей автор должен неплохо изучить предмет статьи.

Для более комфортного написания статьи и соответственно вникания в тему указан довольно длительный срок. Предполагаю, что для выбора победителя и тщательного ознакомления со всеми конкурсными работами мне необходимо будет неделю, т.к. я довольно часто бываю офф-лайн. Надеюсь, что все основные желающие поучаствовать предоставят свои работы уже в первую неделю.

Призовой фонд разделён на три приза. Главный 57 и пара "утешительных".

Надеюсь, что победителю (возможно и призёрам), кроме приза, я смогу предоставить, так же написание ещё три десятка статей на схожую тему.

13 лет назад
DmitryWL
Dmitry 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
Победители конкурса
Idee_Fixe
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
#1
Flexger
Герман 
59 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#2
Заявки фрилансеров
Idee_Fixe
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
#1
Flexger
Герман 
59 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
#2
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