Пара рекламных статей по технической теме!

Нужно написать 5 рерайтов статей по 1,8-2к знаков. Тематика - недвижимость, квартиры, ипотека, аналитика и т.д. Регион - Москва и область. Опыт в написание рерайтов на данную тематику приветствуется. Статьи должны быть интересными и актуальными. Материалы берете ...
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Здравствуйте!
Нужна пара статей Скрытого рекламного характера по лодочной теме.
Подробное ТЗ можно прочесть здесь: http://airsib.ru/TZ-airboat.doc
Считаю, что для написания достойной статьи кроме обязательных писательских способностей автор должен неплохо изучить предмет статьи.
Для более комфортного написания статьи и соответственно вникания в тему указан довольно длительный срок. Предполагаю, что для выбора победителя и тщательного ознакомления со всеми конкурсными работами мне необходимо будет неделю, т.к. я довольно часто бываю офф-лайн. Надеюсь, что все основные желающие поучаствовать предоставят свои работы уже в первую неделю.
Призовой фонд разделён на три приза. Главный 57 и пара "утешительных".
Надеюсь, что победителю (возможно и призёрам), кроме приза, я смогу предоставить, так же написание ещё три десятка статей на схожую тему.
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