Нужно сделать рерайт новостей и добавлять их вместе с картинкой на сайт. Сайт на DLE. Оплата по отчету, за 1000 знаков без пробелов. Оплата по предоставленному отчету. Если картинки нет, можно найти в инете на тему новости. Рерайт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен рерайтер на новостной сайт.
Необходимо рерайтить 1-2 новости в день (1000-3000 знаков). Необходимые тексты отправляются на почту, результат - в ответном письме. Уникальность текста - от 70%.
Планируется длительное сотрудничество. Прошу откликнуться только тех, кто сможет выполнять работу оперативно, в течении дня, а также имеет опыт в этой сфере (новости). Материал будет отправляться вечером, после 19 часов по Москве.
Писать только в тендере (стоимость 1000 знаков, сроки и удобные варианты оплаты), в личке и в асе работа не обсуждается.
UPD: Новости, в основном, о политике и жизни города
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