Рерайт новостей

Нужен рерайтер на новостной сайт.

Необходимо рерайтить 1-2 новости в день (1000-3000 знаков). Необходимые тексты отправляются на почту, результат - в ответном письме. Уникальность текста - от 70%.

Планируется длительное сотрудничество. Прошу откликнуться только тех, кто сможет выполнять работу оперативно, в течении дня, а также имеет опыт в этой сфере (новости). Материал будет отправляться вечером, после 19 часов по Москве.

Писать только в тендере (стоимость 1000 знаков, сроки и удобные варианты оплаты), в личке и в асе работа не обсуждается.

UPD: Новости, в основном, о политике и жизни города