21000 символов - статьи автомобильной тематики.

$52
КопирайтингЗавершен22 заявки328 просмотров
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Требуется написать несколько статей автомобильной тематики.

Общая сумма - 21 000

"Вхождение" - это упомянуть в статье данное словосочетание.

"разбавочное вхождение" - тоже определенное словосочетание, я их дам перед началом работы.

1 автосервис в ЗАО и автосервис в кунцево - 600симв

2 Как осуществляется замена ремня ГРМ -статья на 1700 символов и

3 компьютерная диагностика автомобиля -3000 символов, 2 упоминания фразы

4 промывка инжектора Тип статьи - энциклопедическая,про оборудование. 3000 символов, 1 вхождение, 1 разбавленное вхождение

5 ремонт mitsubishi - статья на 2500 символов, 7 разбавленных упоминаний, 5 из них - в виде списка.

6 ремонт мицубиси - 2500 символов, 3 вхождения

7 ремонт подвески - 2000 симв, 1 вхождение и 2 разбавочных вхождения

8 ремонт рулевой рейки - 3200 символов,1 вхождение точное, 1 разбавленное

9 эвакуация автомобиля - 2500 символов, 7 вхождений и 3 разбавочных

Общая сумма - 21 000 символов.

Цена вопроса 52,5 Доллара США

13 лет назад
74delo
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
hodun
Артур 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$50
1 день
Автор написал отличные статьи, причем раньше срока. Спасибо за качество и оперативность!
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