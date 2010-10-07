21000 символов - статьи автомобильной тематики.

Нужно сделать рерайт новостей и добавлять их вместе с картинкой на сайт. Сайт на DLE. Оплата по отчету, за 1000 знаков без пробелов. Оплата по предоставленному отчету. Если картинки нет, можно найти в инете на тему новости. Рерайт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать несколько статей автомобильной тематики.
Общая сумма - 21 000
"Вхождение" - это упомянуть в статье данное словосочетание.
"разбавочное вхождение" - тоже определенное словосочетание, я их дам перед началом работы.
1 автосервис в ЗАО и автосервис в кунцево - 600симв
2 Как осуществляется замена ремня ГРМ -статья на 1700 символов и
3 компьютерная диагностика автомобиля -3000 символов, 2 упоминания фразы
4 промывка инжектора Тип статьи - энциклопедическая,про оборудование. 3000 символов, 1 вхождение, 1 разбавленное вхождение
5 ремонт mitsubishi - статья на 2500 символов, 7 разбавленных упоминаний, 5 из них - в виде списка.
6 ремонт мицубиси - 2500 символов, 3 вхождения
7 ремонт подвески - 2000 симв, 1 вхождение и 2 разбавочных вхождения
8 ремонт рулевой рейки - 3200 символов,1 вхождение точное, 1 разбавленное
9 эвакуация автомобиля - 2500 символов, 7 вхождений и 3 разбавочных
Общая сумма - 21 000 символов.
Цена вопроса 52,5 Доллара США
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