21000 символов - статьи автомобильной тематики.

Нужно сделать рерайт новостей и добавлять их вместе с картинкой на сайт. Сайт на DLE. Оплата по отчету, за 1000 знаков без пробелов. Оплата по предоставленному отчету. Если картинки нет, можно найти в инете на тему новости. Рерайт ...