Придумать слоганы

# 1 — $ 45

Для каждого домена нужно подобрать слоган. Каждый слоган - не более 4-х слов.

Приложение - список доменов и тематика. Каждый сайт будет содержать новости по своей тематике.

Победитель - тот у кого больше слоганов я выберу.