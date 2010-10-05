Сделать рерайт статьи

Здравствуйте. Нужно написать 3 статьи каждая объемом 2-3 килобайта текста (рерайт). Нужно переделать уже готовую статью об одной партнерской программе для того чтобы разместить ее на 3 сайтах (моих).

Переделать нужно качественно, так, чтобы и читалось хорошо, и все понятно было, и для поисковых систем она была бы в перспективе уникальной.

Предоплата по Webmoney, с кодом протекции. После того как я получу 1 статью Вы получите деньги. Жду Ваших заявок. С уважением, Николай.