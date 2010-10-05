Сделать рерайт статьи

$10
КопирайтингЗавершен22 заявки387 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Нужно написать 3 статьи каждая объемом 2-3 килобайта текста (рерайт). Нужно переделать уже готовую статью об одной партнерской программе для того чтобы разместить ее на 3 сайтах (моих).

Переделать нужно качественно, так, чтобы и читалось хорошо, и все понятно было, и для поисковых систем она была бы в перспективе уникальной.

Предоплата по Webmoney, с кодом протекции. После того как я получу 1 статью Вы получите деньги. Жду Ваших заявок. С уважением, Николай.

13 лет назад
borisov1
Николай 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
23 отзыва
Выбранный исполнитель
angel_1987
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$10
3 дня
Ответственный исполнитель. Проект выполнен в срок, качество статей на отлично, всегда на связи. В следующий раз обязательно обращусь снова.
Первый раз сотрудничала с Николаем. С удовольствием продолжила бы и дальше. Адекватный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата - что еще нужно исполнителю? Удачи, Николай!
  • Похожие заказы

  • Рерайт брошюры

    Нужно сделать рерайт брошюры (по ФЗ152 "Защита персональных данных"): страниц (необходимос сокращение и рерайт текста брошюры в 56), изменение дизайна брошюры под фирменный стиль компании. Наша компания занимается аутсорсингом, ИТ-инфроструктуры, продожей ПО, компьютеров, оргтехники и ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт 22 000 - IT

    Здравствуйте. Нужен качественный рерайт без исходников, 22 000 знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Отзывы о магазине

    Доброго времени, уважаемые фрилансеры. Проводится набор людей для написания отзывов по магазинам. Система яндекс-маркет. Жду ваших предложений по стоимости. UPD Благодарю всех отписавшихся, вскоре свяжусь с вами.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи о конкурсах красоты

    Необходимо написать статьи (копирайт и рерайт) женской тематики, связанной так или иначе, с конкурсами красоты. Присылайте заявки те, кто готов начать работать сегодня. Требования:1000-2000 знаков, уникальный текст, грамотный, осмысленный и интересный. Пишите ваши расценки и ссылки на портфолио.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать статью о Сочи

    Требуется написание статьи о городе Сочи для главной страницы сайта. В статье должны пресутствовать ключевики: 1. Погода в Сочи 2. Отдых в Сочи 3. Санатории Сочи 4. Гостиницы Сочи Минимум 1500 символов.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа для блоггеров

    $1000

    Ищем специалистов, непосредственно занимающихся продвижением товаров в блогосфере и соц. сетях. Максимальное заполнение интернет ресурсов, таких как форумы, блоги, ЖЖ, короткими текстами с упоминанием о продукте, подключение и ведение переписки с посетителями, создание положительного ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрытая реклама на форумах и блогах

    $500

    Добрый день, Требуются несколько человек для проведения рекламных компаний на форумах и в блогах. Необходимо постить сообщения со скрытой рекламой товаров и услуг компании, занимающейся производством и продажей спецодежды. Подробнее расскажу темы и условия выбранным исполнителям. Пока проект ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшая статья по грузоперевозкам

    $10

    Необходимо переписать статью: http://tkavtoplus.ru/sborgruz.html Несколько абзацев. Нужно указать в чем преимущества сборных грузов перед ж/д-перевозками и контейнерными перевозками. В чем кайф сборных грузов. Нужен уникальный контент, не ворованный. Или глубокий рерайт. Текст должен быть не сухим, понятным для ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт новостей IT тематики

    $10

    Здравствуйте. Ещё один тендер для копирайтеров. Если вам нравится писать обзоры гаджетов и вы интересуетесь темой IT - давайте сотрудничать. Мне нужен ответственный человек для качественных рерайтов обзоров и новостей компьютерной тематики для наполнения блога IT компании. Требования ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт новостей для проекта финансовой тематики

    $250

    Здравствуйте, нужен ответственный копирайтер для работы над проектом финансовой тематики. Задача: рерайт свежих новостей. Оплата: 1 новость - 1$. Объемы работы: 5-7 новостей в день, в течении месяца (выходные включительно). Размер материалов 900-1100 знаков. Самостоятельный подбор ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад