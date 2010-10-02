Рерайт новостей IT тематики

Здравствуйте, нужен ответственный копирайтер для работы над проектом финансовой тематики. Задача: рерайт свежих новостей. Оплата: 1 новость - 1$. Объемы работы: 5-7 новостей в день, в течении месяца (выходные включительно). Размер материалов 900-1100 знаков. Самостоятельный подбор ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Ещё один тендер для копирайтеров.
Если вам нравится писать обзоры гаджетов и вы интересуетесь темой IT - давайте сотрудничать.
Мне нужен ответственный человек для качественных рерайтов обзоров и новостей компьютерной тематики для наполнения блога IT компании.
Требования к материалу: объем - минимум 1000 символов без пробелов. Легкий и информативный текст. Уникальность - 95-100%. Оплата - 1$ за 1 материал.
В текстах приветствуется упоминание личного мнения автора (от имени IT компании) - формат блога. Это не обязательное, но желательное требование, залог продолжительного сотрудничества :)
В среднем нужно 10-20 новостей в неделю. Но сначала хотелось бы убедиться в вашем профессионализме. Поэтому гарантирую лишь первый этап совместной работы: 10 новостей.
- Похожие заказы
- $250Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $55
Надо написать текст литовки для одно из кондатов в депутаты в одном из маленьких городв Крыма. Материл дожны быть легко воспринимаемым и запоминаемым, досаточно 0.5 А4 в хорошо читабельном варианте. Главные тезы 1. Реально занимается делами(список во вложении) 2. ...Завершен13 лет назад
Тема: тайм менеджмент Нужно сделать такой рерайт, чтобы не было похоже на источник, переписать своими словами не по предложениям, а полностью все. Объем: примерно 13 000 б/п Цена за 1000 знаков без пробелов?Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
5 статей различных тематикЗакрыт13 лет назад
- $20
Необходимо придумать слоган для компании. Мы сеть салонов оптики. Основное направление деятельности - розничная торговля медицинскими оправами, сонцезащитными очками, контактными линзами, изготовление очков на заказ, медицинская деятельность по офтальмологии (диагностика зрения, подбор очков и контактных линз). Название ...Завершен13 лет назад
Для тех, кто разбирается в рекламе и знает виды и средства (это все будет проверено, поэтому не нужно тратить ни свое, ни мое время). Статья будет размещаться в разделе видов рекламы. Раздел «Виды рекламы»: • Описание раздела ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
На постоянную работу приглашаем людей умеющих искать в Интернете необходимые материалы (фото и тексты) и видоизменять их. Требуются люди ответственные, понимающие хотя бы что-то в спорте (футбол, хоккей, теннис, баскетбол, бокс). Оплата 0.2 у.е. за ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
Статьи тут: _ttp://advertology.ru/article83125.htm _ttp://advertology.ru/article82741.htm _ttp://advertology.ru/article82339.htm _ttp://advertology.ru/article82540.htm Интересует цена за всю статью (1, 2,3,4 отдельно) и срок? Может быть несколько исполнителей.Копирайтинг3 исполнителяЗавершен13 лет назад
Есть статьи. Нужно сделать рерайт, с высокой уникальностью, минимум 97%. Тема статей: колоноскопия. Объем: 10 статей. Объем разный... 1000-4000 знаков. Указывайте цену за 1000 знаков без пробелов. Оплата после проверки. Обязательные требования к готовым статьям: все тексты должны быть без ошибок ...Завершен13 лет назад
Требуется написать продающий текст на сайт для информационного продукта. Продукт представляет собой обучающий видеокурс по созданию блога. Сайт продукта находится по адресу http://wordpress.shopshoper.ru Там сейчас уже есть рекламный (продающий) текст, но его конверсия очень малА.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад