Рерайт новостей IT тематики

Здравствуйте. Ещё один тендер для копирайтеров.

Если вам нравится писать обзоры гаджетов и вы интересуетесь темой IT - давайте сотрудничать.

Мне нужен ответственный человек для качественных рерайтов обзоров и новостей компьютерной тематики для наполнения блога IT компании.

Требования к материалу: объем - минимум 1000 символов без пробелов. Легкий и информативный текст. Уникальность - 95-100%. Оплата - 1$ за 1 материал.

В текстах приветствуется упоминание личного мнения автора (от имени IT компании) - формат блога. Это не обязательное, но желательное требование, залог продолжительного сотрудничества :)

В среднем нужно 10-20 новостей в неделю. Но сначала хотелось бы убедиться в вашем профессионализме. Поэтому гарантирую лишь первый этап совместной работы: 10 новостей.