Рерайт новостей IT тематики

$10
КопирайтингЗавершен10 заявок308 просмотров
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Здравствуйте. Ещё один тендер для копирайтеров.

Если вам нравится писать обзоры гаджетов и вы интересуетесь темой IT - давайте сотрудничать.

Мне нужен ответственный человек для качественных рерайтов обзоров и новостей компьютерной тематики для наполнения блога IT компании.

Требования к материалу: объем - минимум 1000 символов без пробелов. Легкий и информативный текст. Уникальность - 95-100%. Оплата - 1$ за 1 материал.

В текстах приветствуется упоминание личного мнения автора (от имени IT компании) - формат блога. Это не обязательное, но желательное требование, залог продолжительного сотрудничества :)

В среднем нужно 10-20 новостей в неделю. Но сначала хотелось бы убедиться в вашем профессионализме. Поэтому гарантирую лишь первый этап совместной работы: 10 новостей.

13 лет назад
dash-er
Дарья 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Zeus90
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$1
1 день
Андрей в срок и добротно выполнил рерайт. Чувствуется что у человека есть стиль в письме - это хорошо. + не поленился и учел мои пожелания при написании рерайтов. Обязательно продолжим сотрудничество.
Прекрасный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата, приятная и интересная работа! :)
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