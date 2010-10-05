Сделать рерайт (медицина)

КопирайтингЗавершен24 заявки340 просмотров
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Есть статьи. Нужно сделать рерайт, с высокой уникальностью, минимум 97%.

Тема статей: колоноскопия.

Объем:

10 статей. Объем разный... 1000-4000 знаков.

Указывайте цену за 1000 знаков без пробелов.

Оплата после проверки.

Обязательные требования к готовым статьям:

все тексты должны быть без ошибок (и грамматических и смысловых и т.п.), без лишних пробелов!

13 лет назад
delaemhorosho
Максим 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$40
4 дня
Рерайт статей очень хороший. Уникальность текста высокая.
Успешное сотрудничество: оплата в срок, задание четкое. Рекомендую!
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