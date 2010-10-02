Написание текста с учетом SEO

Необходимо написать читабельные тексты по тематике НЕДВИЖИМОСТЬ ТЗ в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать красочный и цепляющий текст с учетом ключевых слов.
Тематика - аренда гостевых домов. Объём текста - 1700-2000 знаков.
В приват предоставлю подробное ТЗ.
Основное требование: качество.
Оплата WMZ.
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