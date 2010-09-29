Приватный проект для Пернабековой Дины

КопирайтингЗавершен3 заявки172 просмотра
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Рерайт текста на английском языке.

13 лет назад
c_a_t
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
deeforgotten
Шляпникова 
34 годаУзбекистан
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
83 отзыва(-1)
13 лет назад
$40
10 дней
Замечательный исполнитель. Неизменно качественно работает. Приятно иметь дело.
Екатерина отличный заказчик - очень приятная в общении; гибкие сроки и объемы работы, интересные тексты. Стабильный и положительный заказчик :)
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