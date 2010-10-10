Нейминг для фирмы. (придумать название)

# 1 — $ 20

Итак, нейминг нужен для фирмы.

Названия фирмы пока нет.

Фирма занимается:

изготовлением карнизов

жалюзи

изготовление зажимов и аксессуаров для штор

дизайн окон

пошив штор, подушек, чехлов

подбор и установка карнизов

выезд дизайнера

- т.е. в основном поле деятельности связано со шторами.

если кратко о компании - оптовый поставщик карнизов, карниз-систем и товаров для декорирования окон.

розничная торговля своей продукцией через интернет-магазин.

важно !!!

название не должно быть однобоким.

фирма постоянно расширяется, и добавляет все новые товары\виды услуг.

название должно быть связано как-то со шторами, но не слишком втискивать в рамки.

вообщем задача:

Придумать новое название объединяюще "профильные карнизы, фурнитуру, ателье штор..."