Нейминг для фирмы. (придумать название)

$20
КопирайтингЗавершен43 заявки1324 просмотра
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#1$20

Итак, нейминг нужен для фирмы.

Названия фирмы пока нет.

Фирма занимается:

изготовлением карнизов

жалюзи

изготовление зажимов и аксессуаров для штор

дизайн окон

пошив штор, подушек, чехлов

подбор и установка карнизов

выезд дизайнера

- т.е. в основном поле деятельности связано со шторами.

если кратко о компании - оптовый поставщик карнизов, карниз-систем и товаров для декорирования окон.

розничная торговля своей продукцией через интернет-магазин.

важно !!!

название не должно быть однобоким.

фирма постоянно расширяется, и добавляет все новые товары\виды услуг.

название должно быть связано как-то со шторами, но не слишком втискивать в рамки.

вообщем задача:

Придумать новое название объединяюще "профильные карнизы, фурнитуру, ателье штор..."

13 лет назад
Jhony
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
Terra-bit
Дан 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
#1
Спасибо. Очень творческий человек.
Спасибо Александру за конкурс и мгновенную оплату! Отличный заказчик!
Заявки фрилансеров
Terra-bit
Дан 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
#1
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