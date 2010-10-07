SEO-статьи/обзоры

Примерно 2250 символов статья.

20 штук

текст, рассказывающий о том, какая это удобная, полезная и нужная штука - подарки-впечатления. О том, какой большой выбор услуг представлен в подарках и о самих услугах - какие они необычные, экстремальные, романтичные и полезные. Можно рерайтить любые источники, но чтобы текст прошел проверку на оригинальность, иначе не приму.

2000 рублей за все.

срок до 6-го октября включительно (вечером тексты "на бочку")

к каждому тексту есть уточняющие ключевые фразы(по 2 штуки на текст)