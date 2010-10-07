SEO-статьи/обзоры

$65
КопирайтингЗавершен6 заявок216 просмотров
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Примерно 2250 символов статья.

20 штук

текст, рассказывающий о том, какая это удобная, полезная и нужная штука - подарки-впечатления. О том, какой большой выбор услуг представлен в подарках и о самих услугах - какие они необычные, экстремальные, романтичные и полезные. Можно рерайтить любые источники, но чтобы текст прошел проверку на оригинальность, иначе не приму.

2000 рублей за все.

срок до 6-го октября включительно (вечером тексты "на бочку")

к каждому тексту есть уточняющие ключевые фразы(по 2 штуки на текст)

13 лет назад
ArtPro
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
13 лет назад
$65
7 дней
Творческий подход всегда радует с написании статей. Довольны сотрудничеством и работой.
Спасибо огромное за заказ. Четкое задание и оплата в срок. Приятно работать и общаться с такими заказчиками как Евгений. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
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