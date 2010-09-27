Написание оригинальных текстов общей тематики

КопирайтингЗакрыт18 заявок365 просмотров
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Написание текстов для нескольких проектов . Нужен недорогой копирайтер , нацеленный на постоянное сотрудничество.

Прошу указать цену за 1000 знаков.

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13 лет назад
klim_833
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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